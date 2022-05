‛காமெடியன்’.. ராகுல்காந்தியை விளாசிய சிடி ரவி.. இந்தியாவை இலங்கையோடு ஒப்பிட்டதால் வெடித்தது மோதல்

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: வேலையின்மை, பெட்ரோல் விலை, மதக்கலவரம் ஆகியவற்றை ஒப்பிட்டு இந்தியாவும் இலங்கையை போல் தான் உள்ளது என ராகுல்காந்தி விமர்சனம் செய்த நிலையில் தமிழக பாஜக மேலிட பொறுப்பாளர் சிடி ரவி, அவரை ‛காமெடியன்' என விமர்சனம் செய்துள்ளார்.

இலங்கை வரலாறு காணாத பொருளாதார நெருக்கடியில் சிக்கி தவித்து வருகிறது. மக்கள் அத்தியாவசிய பொருட்கள் கிடைக்காமல் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர். மேலும் உணவு, எரிபொருட்களின் விலை பலமடங்கு உயர்ந்து விண்ணை தொட்டுள்ளது.

அங்கு ஆட்சி செய்த ராஜபக்சே சகோதரர்களின் தவறான பொருளாதார கொள்கையே இத்தகைய நிலைக்கு காரணம் என பொதுமக்கள், பொருளாதார நிபுணர்கள் குற்றம்சாட்டி வருகின்றனர்.

மேலும், இலங்கையில் அரசுக்கு எதிராக பொதுமக்கள் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர். இலங்கையின் இத்தகைய சூழலுக்கு உள்நாட்டு கலவரம், மதம், இனபாகுபாடு ஆகியவையும் காரணம் என்ற குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது. இதையடுத்து பிரதமர் பதவியை மகிந்த ராஜபக்சே ராஜினாமா செய்துள்ள நிலையில் அதிபர் பதவியில் கோத்தபய ராஜபக்சே தொடர்ந்து வருகிறார். புதிய பிரதமராக ரணில் விக்ரமசிங்கே பதவியேற்றாலும் மக்கள் போராட்டம் இன்னும் தொடர்ந்து கொண்டே உள்ளது. இதனால் அங்கு நெருக்கடி நிலை நிலவுகிறது.

