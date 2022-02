ராஜ்யசபாவில் எதிரொலித்த ஆளுநர் விவகாரம்: பூஜ்ய நேரத்தை நிறுத்துங்கள்! பொங்கியெழுந்த திமுக எம்பிக்கள்

Delhi

oi-Jeyalakshmi C

டெல்லி: நீட் விலக்கு மசோதவை ஆளுநர் திருப்பி அனுப்பியது குறித்து விவாதிக்க வேண்டும் என்று திமுக எம்பிக்கள் ராஜ்யசபாவில் கூச்சலிட்டனர். தமிழக எம்.பிக்களின் கோரிக்கை குறித்து விவாதிக்க அனுமதிக்க முடியாது என ராஜ்யசபா அவைத்தலைவர் வெங்கையா நாயுடு திட்டவட்டமாக கூறியதை அடுத்து திமுக எம்.பிக்கள் ராஜ்யசபாவை விட்டு வெளிநடப்பு செய்தனர்.

நீட் தேர்வில் இருந்து தமிழகத்திற்கு விலக்கு அளிக்க வேண்டும் என தமிழக சட்டசபையில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டு ஆளுநரின் ஒப்புதலுக்காக அனுப்பப்பட்டது. ஆளுநர் ஆர்.என் ரவி நீண்ட காலமாக ஒப்புதல் அளிக்கவே இல்லை.

திமுக உள்ளிட்ட பல கட்சியினரும் நீட் விலக்கு மசோதாவிற்கு ஆளுநர் ஒப்புதல் அளிக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினர். நீண்ட கால தாமதத்திற்கு பிறகு, அந்த மசோதாவை ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி திருப்பி அனுப்பி உள்ளார்.

நீட் மசோதாவை அரசு மீண்டும் அனுப்பினால் ஆளுநர் என்ன செய்ய வேண்டும்? அரசியல் சாசனம் கூறுவது என்ன?

