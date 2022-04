காங்கிரஸில் இணையாத பிரசாந்த் கிஷோர்... 4 முக்கிய காரணங்கள்... பரபரப்பு தகவல்கள்

Delhi

டெல்லி: காங்கிரஸ் கட்சியில் பிரசாந்த் கிஷோர் இணைய மறுத்த நிலையில் அதற்கான காரணங்கள் குறித்த பரபரப்பு தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. காங்கிரஸ் தலைவராக பிரியங்கா காந்தியை நியமிக்க வேண்டும் என்பது முதல் அதிகாரம் செலுத்தும் பதவி, கட்சி சீர்த்திருத்தத்தில் முழுசுதந்திரத்தை காங்கிரஸ் கட்சி வழங்க மறுத்ததால் பிரசாந்த் கிஷோர் விலகி இருப்பது தெரியவந்துள்ளது.

தொடர் தோல்விகளில் துவண்டு கிடக்கும் காங்கிரஸ் கட்சியை மீட்டெடுக்கும் வகையில் பிரபல தேர்தல் வியூக வகுப்பாளர் பிரசாந்த் கிஷோர் அக்கட்சியில் இணைவதாக சமீப காலமாக தகவல்கள் பரவின.

கடந்த 10 நாட்களா அடிக்கடி பிரசாந்த் கிஷோர் காங்கிரஸ் கட்சியின் இடைக்கால தலைவர் சோனியா காந்தியை தொடர்ச்சியாக சந்தித்து ஆலோசனைகள் வழங்கி வந்தார்.

பிரசாந்த் கிஷோர் முன் வைத்த 4 ஷாக் நிபந்தனைகள்.. கட்சியே காலியாகும் என வெலவெலத்த காங். மேலிடம்!

Sources indicated the Congress refused to give Prashant Kishor a free hand, despite internally agreeing that they need a fresh face and transformational strategy for the next general elections.