புலி கம்பீரமா நடந்து, உருமி பார்த்திருப்பீங்க.. ஆனா, பயந்து பார்த்திருக்கீங்களா?

Delhi

oi-Jaya Chitra

டெல்லி: காட்டைப் பார்த்து புலி ஒன்று மிரண்டு போய் பயத்தோடு பார்க்கும் புகைப்படம் இணையத்தைக் கலக்கி வருகிறது.

காட்டில் எத்தனையோ விலங்குகள் இருந்தாலும், புலி, சிங்கம் போன்ற ஒரு சில விலங்குகள்தான் வீரத்திற்கும், கம்பீரத்திற்கும் பேர் போனவைகளாக உள்ளன. அதனாலேயே உயிரியல் பூங்காவிற்கு செல்பவர்கள்கூட மற்ற விலங்குகளைவிட இவற்றைப் பார்ப்பதற்கே அதிக ஆர்வம் காட்டுகின்றனர்.

அதிலும் குறிப்பாக புலியின் உறுமலும், கம்பீரமும் பார்ப்பவர்களை பயத்தில் மிரள வைக்கும். கூண்டிற்குள் இருக்கும் போதே இப்படி மிரட்டுகிறதே, இது காட்டில் எப்படி கம்பீரமாக உலா வரும் என்ற எண்ணம் உயிரியல் பூங்காவில் புலியைப் பார்க்கும் போது நமக்குத் தோன்றும்.

ஆனால், அப்படி நம்மை பார்வையால் மிரட்டும் புலியே, காட்டைப் பார்த்து மிரண்டு போன புகைப்படம் ஒன்றுதான் இணையத்தில் அதிகம் பகிரப்பட்டு வருகிறது.

70 ஆண்டு காத்திருப்பு.. ரெடியான புலி முக விமானம்! இந்தியாவில் கர்ஜிக்க போகும் நமீபியா

English summary

An image of a tiger went viral on social media because of the animal's peculiar expression. The animal looked completely shocked when it realized it was going to be freed into the jungle. Netizens could not stop laughing at the animal's expression.