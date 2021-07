ஆப்கானிஸ்தானில் தாலிபான்கள் ஆதிக்கம்..இந்தியா வருகிறார் அமெரிக்க வெளியுறவு அமைச்சர் ஆன்டனி பிளிங்கன்

Delhi

oi-Veerakumar

டெல்லி: அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஆன்டனி பிளிங்கன் இன்று இந்தியா வருகை தருகிறார். ஆப்கானிஸ்தானில் தாலிபான்கள், அரசு படைகளுக்கு எதிராக முன்னேறி வரும் சூழ்நிலை, இந்தோ-பசிபிக் பிராந்தியத்தில் இந்தியாவுடனான ஒத்துழைப்பை அதிகரிப்பது மற்றும் கொரோனா விவகாரங்கள் உள்ளிட்ட பல விஷயங்களைப் பற்றி அவர் ஆலோசனை நடத்துவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை அமைச்சராக அவர் பொறுப்பேற்ற பின்னர் பிளிங்கனின் இந்தியாவுக்கான முதல் பயணம் இதுவாகும். ஜனவரி மாதம் ஜோ பிடன் தலைமையிலான ஆட்சி அமைந்த பிறகு இந்தியாவுக்கு வரும் அமெரிக்காவின் 3வது உயர்மட்ட தலைவராக இவர் இருப்பார்.

எடியூரப்பா விலகியதும்

அமெரிக்க பாதுகாப்பு அமைச்சர் லாயிட் ஆஸ்டின் மார்ச் மாதம் இந்தியாவுக்கு வருகை தந்தார். காலநிலை மாற்றம் குறித்த அமெரிக்க சிறப்பு தூதர் ஜான் கெர்ரி ஏப்ரல் மாதம் டெல்லிக்கு வந்திருந்தார். அந்த வரிசையில் பிளிங்கன் மூன்றாவது விஐபி.

English summary

US Secretary of State Antony Blinken will arrive in India on a two-day visit on Tuesday with an extensive agenda featuring the rapidly evolving security situation in Afghanistan, boosting Indo-Pacific engagement and ways to enhance COVID-19 response efforts among others.