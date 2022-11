நாங்க 100% நடுநிலை.. பிடித்தவர்கள் வென்றால் EVMஐ விமர்சிப்பவர்கள் அமைதியாகின்றனர் -தேர்தல் ஆணையர்

Delhi

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

டெல்லி: குஜராத், இமாச்சல பிரதேச மாநிலங்களுக்கான தேர்தல் தேதியை அறிவித்ததில் தேர்தல் ஆணையம் எந்த பாரபட்சமும் காட்டவில்லை என இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ராஜீவ் குமார் தெரிவித்து இருக்கிறார்.

பாஜக ஆளும் இமாச்சல் பிரதேச மாநிலத்தில் நவம்பர் 12 ஆம் தேதி சட்டசபைத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவும், டிசம்பர் 1 மற்றும் 5 ஆகிய நாட்களில் 2 கட்டங்களாக குஜராத் சட்டசபைத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவும் நடைபெற உள்ளது

இரு மாநிலங்களுக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை வரும் டிசம்பர் 8 ஆம் தேதி எண்ணப்படும் என்று இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையம் நேற்று அறிவித்து இருக்கிறது.

English summary

India's Chief Election Commissioner Rajiv Kumar has said that the Election Commission has not shown any bias in announcing the election dates for Gujarat and Himachal Pradesh.