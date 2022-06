துரதிர்ஷ்டம்.. தவறான தகவலை வெளியிடாதீங்க! மதசுதந்திரம் பற்றிய அமெரிக்க அறிக்கைக்கு இந்தியா பதிலடி

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: இந்தியாவில் 2021 ஆண்டு முழுவதும் மதசிறுபான்மை மக்களுக்கு எதிராக கொலை, தாக்குதல்கள் நடந்துள்ளதாக அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கைக்கு இந்தியா கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளது. இதுதொடர்பாக இந்திய வெளியுறவுத்துறை செய்தி தொடர்பாளர் அரிந்தம் பாக்சி, ‛‛சர்வதேச உறவுகளிலும் வாக்கு வங்கி அரசியல் இருப்பது துரதிர்ஷ்டவசமானது. இந்தியா எப்போதுமே மத சுதந்திரம் மற்றும் மனித உரிமைகளை மதித்து நடக்கிறது'' என பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

சர்வதேச நாடுகளில் பின்பற்றப்படும் மத சுதந்திரம் குறித்து அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை சார்பில் அறிக்கை ஒன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை அமைச்சத்தின் செயலாளர் ஆன்டனி பிளிங்கன் சார்பில் 2021ம் ஆண்டில் இந்தியா உள்பட பிற நாடுகளில் உள்ள மதசுதந்திரங்கள் தொடர்பான விவரங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன.

English summary

