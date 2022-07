என்ன செய்கிறார் ராம்நாத் கோவிந்த்? ஆடம்பர பங்களா முதல்.. இத்தனை சலுகைகளா? மனைவிக்கும் ஓய்வூதியமாம்!

Delhi

டெல்லி : இந்தியாவின் புதிய குடியரசுத் தலைவராக திரௌபதி முர்மு பதவியேற்றுள்ள நிலையில் ஓய்வு பெற்றுள்ள குடியரசு முன்னாள் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்துக்கு டெல்லியில் ஆடம்பர பங்களா ஒன்று ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. அது மட்டுமல்லாமல் அவருக்கு கிடைக்கும் சலுகைகள் என்னென்ன என்பது குறித்து விரிவாக பார்க்கலாம்..

இந்தியாவின் 14 வது குடியரசுத் தலைவராக இருந்த ராம்நாத் கோவிந்தன் பதவிக்காலம் கடந்த ஜூலை 24-ஆம் தேதியுடன் நிறைவடைந்தது.

இதையடுத்து 15 வது இந்திய குடியரசுத் தலைவரை தேர்ந்தெடுப்பதற்கான தேர்தல் நடைபெற்ற நிலையில் பாஜக கூட்டணி சார்பில் வேட்பாளராக திரௌபதி முர்மு அறிவிக்கப்பட்டார். அவரை எதிர்த்து யஸ்வந்த் சின்ஹா போட்டியிட்டார்.

Draupadi Murmu has been sworn in as the new President of India and retired former President Ram Nath Kovind has been allotted a luxury bungalow in Delhi. Apart from that, let's see in detail what are the benefits available to him..