புத்தாண்டு வாழ்த்து! காஷ்மீர் எங்கயா காணோம்! இந்தியாவில் இருக்கனுமா வேணாமா? பணிந்த வாட்ஸ் அப்!

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : ஆங்கில புத்தாண்டை முன்னிட்டு வாட்ஸ் அப் நிறுவனம் வெளியிட்ட வாழ்த்து வீடியோவில் இந்திய வரைபடத்தில் காஷ்மீர் இல்லாததால் கடும் சர்ச்சை எழுந்த நிலையில், மத்திய அமைச்சரின் எச்சரிக்கையை அடுத்து அந்த வாழ்த்து வீடியோவை வாட்ஸ் அப் நீக்கி உள்ளது.

சுதந்திரம் பெற்றதிலிருந்தே இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் காஷ்மீர் பிரச்சினை இருந்து வருகிறது இந்தியாவின் சில பகுதிகளை பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமித்து வைத்திருப்பது அனைவரும் அறிந்ததே.

மேலும் முழு காஷ்மீரையும் அந்நாடு சொந்தம் கொண்டாடி வரும் நிலையில் பல போர்களையும் இரு நாடுகளும் சந்தித்தது. பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமித்துள்ள பகுதிகளை பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீர் என இந்தியா அழைத்து வருகிறது.

English summary

In the greeting video released by WhatsApp company on the occasion of English New Year, there was a lot of controversy due to the absence of Kashmir on the map of India. After the Union Minister's warning WhatsApp deleted the greeting video.