பொங்கி எழுந்த ஹர்திக் படேல்.. அடுத்து "அந்த" கட்சிக்கு தான் செல்கிறாராம்! குழம்பி நிற்கும் காங்கிரஸ்

டெல்லி: பாஜக மிகவும் வலுவாக உள்ள மாநிலங்களில் ஒன்று குஜராத். இங்கு இந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் சட்டசபைத் தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில், இதற்கான பணிகளை அரசியல் கட்சிகள் தொடங்கிவிட்டன.

பாஜக வலுவாக உள்ள மாநிலம் என்பதைத் தாண்டி பிரதமரின் சொந்த மாநிலம் என்பதால், இங்கு ஆட்சியைத் தக்க வைத்தே தீர வேண்டும் என பாஜக எண்ணுகிறது.

கடந்த 2017 தேர்தலில் பாஜகவுக்குக் காங்கிரஸ் கடும் போட்டியைக் கொடுத்தது. 182 இடங்களைக் கொண்ட குஜராத் சட்டசபையில் காங்கிரஸ் கட்சி 77 இடங்களில் வென்றது.

