'சான்ஸே இல்லை' .. 'காந்தி' குடும்பம் இல்லாமல் காங்கிரஸா? - முக்கியத் தலைவர்கள் சொல்வது என்ன?

டெல்லி: 'காந்தி' குடும்பம் இல்லாத காங்கிரஸ் கட்சியை நினைத்துகூட பார்க்க முடியாது என கர்நாடக காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் டி.கே.ஷிவகுமார் தெரிவித்துள்ளார்.

பஞ்சாப், உத்தரகாண்ட், உத்தரப்பிரதேசம், கோவா, மணிப்பூர் உள்ளிட்ட ஐந்து மாநிலத்தில் நடந்துமுடிந்த தேர்தல் முடிவுகள் நேற்று வெளியாகின. இதில் பஞ்சாப் மாநிலத்தில், காங்கிரஸ் கட்சியை ஆட்சியில் இருந்து நீக்கி, ஆம் ஆத்மி கட்சி வெற்றி பெற்றுள்ளது. இரண்டாவது முறையாக போட்டியிட்ட ஆம் ஆத்மி ஆட்சியைக் கைப்பற்றி இருக்கிறது.

நடந்து முடிந்த ஐந்து மாநில சட்டசபைத் தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சி மிக மோசமான தோல்வியை சந்தித்தது. இதையடுத்து காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைமை சரியில்லாததால் தான் இந்த தோல்வி என பலரும் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

English summary

Karnataka Congress senior leader DK Shivakumar has said that he cannot even think of a Congress party without a 'Gandhi' family.