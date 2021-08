வேலைக்கே போகாமல் டிமிக்கி.. ஓயாமல் திட்டிய மனைவி.. தப்பிக்க போலீஸ் அவதாரம் எடுத்த விஜயன்

Dindigul

திண்டுக்கல் : வேலைக்கு போகதாதால் ஓயாமல் மனைவி ஓயாமல் திட்டிக்கொண்டே இருந்நிருக்கிறார். இதனால் மனைவியிடம் இருந்து திட்டு வாங்குவதில் இருந்து தப்பிப்பதற்காக 'குருப் 1ல் பாஸ்.... டிஎஸ்பி ஆகிட்டேன்' என்று பொய் சொல்லிருக்கிறார் விஜயன். அதன் படியே போலீஸ் துணை கமிஷனராக அவதாரம் எடுத்துள்ளார். போலி போலீஸ் துணை கமிஷனர் விவகாரத்தில் பரபரப்பு தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

திண்டுக்கல் மாவட்டம், பட்டிவீரன்பட்டி அருகே லட்சுமிபுரம் டோல்கேட்டில் பட்டிவீரன்பட்டி போலீசார் சோதனை நடத்திக்கொண்டிருந்தனர். அப்போது அந்த வழியாக வந்த ஒரு வாகனத்தை நிறுத்தினார்கள். அதில் இருந்தவர் தன்னை சென்னை போலீஸ் துணை கமிஷ்னர் என்று கூறியதுடன் மிரட்டி உள்ளார்.

சந்தேகத்தின் பேரில் விசாரணை செய்த போலீசார் அவரிடம் இருந்த அடையாள அட்டையை பார்வையிட்டதில் அது போலி என தெரியவந்துள்ளது. மேலும் அவரிடம் இருந்து ஒரு துப்பாக்கி ஒன்றும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. விஜயனை விசாரணை செய்த திண்டுக்கல் காவல்துறை கூடுதல் கண்காணிப்பாளர் சந்திரன் தலைமையில் நிலக்கோட்டை காவல்துறை துணைக்கண்காணிப்பாளர் பொறுப்பு ராஜபாண்டி, வத்தலக்குண்டு இன்ஸ்பெக்டர் குமரன் மற்றும் தனிப்பிரிவு போலீசார், சிபிசிஐடி போலீசார், தீவிர விசாரணை செய்தனர்.

English summary

His wife has been relentlessly scolding him for not going to work. Thus, Vijayan has lied that he has become a 'DSP in Group 1' to escape being reprimanded by his wife. Accordingly, he has incarnated as the chennai Deputy Commissioner of Police.