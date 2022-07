அன்னை தமிழகத்தின் ஆண் தெரசாக்கள்! பசியில்லா தேசம் படைக்கும் இளைஞர்கள்! அந்த மனசு தான் சார் கடவுள்!

Dindigul

திண்டுக்கல் : திண்டுக்கல் மாவட்டம் நத்தம் பகுதியைச் சேர்ந்த சேர்ந்த இளைஞர்கள் பசியில்லா நத்தம் என்ற அமைப்பை உருவாக்கி ஆதரவற்றவர்களுக்கு தினமும் உணவு வழங்கி வருவதோடு, அலங்கோலமாக உள்ள நபர்களை நல்ல மனிதனாக்கி மக்கள் மத்தியில் வாழ வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றனர்.

அமெரிக்காவாக இருந்தாலும் ஆண்டிபட்டியாக இருந்தாலும் உலகின் ஒவ்வொரு மூலையிலும் ஆதரவற்றோரும் அரவணைக்க யாரும் இல்லாமல் அவதிப்படும் மக்களுக்கு வறுமையின் பிடியில் வாழ்ந்து கொண்டு தான் இருக்கின்றனர்.

ஆனாலும் எங்கோ ஒரு மூலையில் அவர்களை அரவணைக்க ஒவ்வொரு நாளும் அன்னை தெரசாக்கள் தோன்றி கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள்.அந்த வகையில் திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் பல்வேறு பகுதிகளில் பசியில்லா நத்தம் என்ற அமைப்பை ஆரம்பித்து தினமும் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோருக்கு உணவு வழங்குவதோடு ஆதரவற்றவர்களுக்கு வீடுகளும் கட்டிக் கொடுத்து வருகின்றனர்.

Youths from Natham area of Dindigul district have formed an organization called pasyilla Natham and are providing food to the needy people daily and making the troubled people into good people and keeping them alive among the people.