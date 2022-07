தள்ளுவண்டி கடையில் செட்டில் ஆன செந்தில்குமார்! அட நம்ம பழனி எம்.எல்.ஏ.வா இது? அசந்து போன மக்கள்..!

Dindigul

oi-Rajkumar R

திண்டுக்கல் : தமிழக கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமியின் மகனும், தற்போது திமுக திண்டுக்கல் கிழக்கு மாவட்ட செயலாரும் பழனி சட்டமன்ற தொகுதி உறுப்பினருமான ஐ.பி.செந்தில்குமார் சாலையோர தள்ளுவண்டிக் கடை உணவகத்தில் தொண்டர்களுடன் அமர்ந்து சாப்பிட்ட புகைப்பங்களை பகிர்ந்து எங்க எம்.எல்.ஏ. எவ்வளவு சிம்பிள் பாருங்களேன் என கொண்டாடி வருகின்றனர்.

அதிமுகவை பொறுத்தவரை திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் திண்டுக்கல் சீனிவாசன், நத்தம் விஸ்வநாதன், மருதராஜ் என மாறி மாறி மாவட்ட செயலாளர்கள் இருந்தாலும். இவர்தான் அதிமுக என்று யாரையும் சொல்ல முடியாது. பொதுவாகவே தமிழகம் முழுவதும் அதிமுகவில் நிலைமை அப்படித்தான் உள்ளது.

ஆனால் திமுகவை பொருத்தவரை தமிழகம் முழுவதும் மாவட்ட செயலாளர்கள் வைத்தது தான் சட்டம் என்ற அளவுக்கு பல ஆண்டு காலம் நிர்வாகிகள் கோலோச்சி வருகின்றனர். துரைமுருகன், கே.என்.நேரு, எ.வ.வேலு ஆகியோர் குறிப்பிடத்தக்கவர்கள்.

ஏலக்கா மாலை! நம்ம தம்பி விஸ்வநாதன்..அன்பு கட்டளை போட்ட திண்டுக்கல் சீனிவாசன்! 'அவருக்கு’ மட்டும் நோ!

English summary

Tamil Nadu Cooperative Minister I. Periyasamy's son and currently DMK Dindigul East District Secretary and Palani Assembly Constituency member I. P. Senthilkumar was sitting with the volunteers at a roadside restaurant and sharing a photo where MLA. dmk volunteers celebrating how simple it is.