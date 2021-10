முகமது ஷமி.. அவர்களை மன்னித்து விடுங்கள்.. ராகுல் காந்தி ட்வீட்! கிரிக்கெட் வீரர்களும் கொந்தளிப்பு

Dubai

oi-Veerakumar

துபாய்: பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான 20 ஓவர் உலக கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியின் தொடக்க ஆட்டத்தில் இந்திய அணி தோல்வி அடைந்தது தொடர்பாக இந்திய வேகப்பந்து வீச்சாளர் முகமது ஷமி சில நெட்டிசன்களால் மதரீதியாக, விமர்சனக் கணைகளுக்கு உள்ளான நிலையில் முன்னாள் கிரிக்கெட் பிரபலங்கள் அனைவரும் ஒருசேர முகமது ஷமிக்கு ஆதரவு தெரிவித்து கருத்துக்களை பகிர்ந்து வருகின்றனர். காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ராகுல் காந்தியும் முகமது ஷமிக்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளார்.

நேற்றைய போட்டியில், பாகிஸ்தான் அணி 10 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் இந்திய அணியை வெற்றி கொண்டது. அதாவது, ஒரு விக்கெட்டை கூட இந்திய பந்துவீச்சாளர்களால் எடுக்க முடியவில்லை.

இதற்கு முக்கியமான காரணம், துபாய் மைதானத்தில் இரவு அதிக அளவு பனி விழுந்ததுதான் .

