ஒரு கோடி அப்பே.. புத்தாண்டில் 18 பேர் சாப்பிட்ட தொகை.. 'பில்' பகிர்ந்த உணவகம்.. மிரண்ட நெட்டிசன்கள்!

Dubai

oi-Mani Singh S

துபாய்: புத்தாண்டு தினத்தன்று துபாயின் புர்ஜ் கலிபா கட்டிடம் அருகே உள்ள உணவு விடுதி ஒன்றில் 18 நண்பர்கள் இணைந்து உணவு அருந்தியுள்ளனர். இவர்கள் சாப்பிடதற்கான தொகை மட்டும் இந்திய மதிப்பில் சுமார் ஒரு கோடியை தாண்டியுள்ளது. இந்த பில் தற்போது இணையத்தில் பரவி வருகிறது. நெட்டிசன்கள் பலரும் வியந்து போய் தங்கள் கருத்துக்களை பதிவிட்டு வருகின்றனர்.

2022 ஆம் ஆண்டு 2023 ஆம் ஆண்டு கடந்த 1 ஆம் தேதி பிறந்தது. உலகம் முழுவதும் புத்தாண்டை மக்கள் உற்சாகமாக கொண்டாடி வரவேற்றனர். ஒவ்வொருவரும் தங்கள் வசதிக்கு ஏற்பட புத்தாண்டை வரவேற்றதை காண முடிந்த்நது.

நண்பர்களுடன் ஜாலியாக கடற்கரையோரங்களுக்கு சென்று புத்தாண்டை வரவேற்று கொண்டாடுவது.. நட்சத்திர விடுதிகளில் ஆட்டம் பாட்டத்துடன் புத்தாண்டை வரவேற்பது என களை கட்டின புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்கள். மேலும் சிலரோ நண்பர்களுடன் ஓட்டல்களுக்கு சென்று பிடித்த உணவு வகைகளை வாங்கி சாப்பிட்டு புத்தாண்டை வேற லெவலில் வரவேற்றனர்.

English summary

18 friends dined together at a restaurant in the heart of Dubai on New Year's Eve. The amount for them to eat alone exceeds one crore in Indian value. This bill is currently circulating on the internet. Many netizens are amazed and are posting their comments.