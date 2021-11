'இவங்கள தூக்கிட்டு.. அவங்கள கொண்டு வாங்க.. அதுதான் அணியை காப்பாற்ற ஒரே வழி.. 'கபில் தேவ் ஓப்பன் டாக்

Dubai

துபாய்: டி20 உலகக் கோப்பையில் இந்திய அணியின் மோசமான பர்ஃபாமன்சிற்கு வணிக ரீதியில் அதிக அளவிலான போட்டிகள் நடைபெறுவது, குறிப்பாக ஐபிஎல் தொடரே முக்கிய காரணம் எனப் பலரும் சாடியுள்ளனர். இந்தச் சூழலில் கிரிக்கெட் ஜாம்பவான் கபில் தேவ், இந்திய அணி குறித்து முக்கிய கருத்துக்களைப் பகிர்ந்துள்ளார்.

கொரோனா பாதிப்பு காரணமாகக் கடந்த ஆண்டு நடைபெற வேண்டிய டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் இந்த ஆண்டிற்குத் தள்ளி வைக்கப்பட்டது. இதையடுத்து ஐபிஎல் தொடர் முடிந்த கையோடு டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் ஐக்கிய அமீரகத்தில் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது.

இந்திய அணிக்கு விடிவு காலம்? முதல் முறையாக நடக்கப்போகும் 'அந்த சம்பவம்..' உறுதி செய்த ஆப்கன் வீரர்

கடந்த அக். 23ஆம் தேதி முதல் சூப்பர் 12 போட்டிகள் நடைபெற்று வருகிறது. இந்திய அணி பெரும் எதிர்பார்ப்புடன் இந்த உலகக் கோப்பை தொடரில் களமிறங்கியது

English summary

Kapil Dev explains the reason behind worst performance of India in t20 world cup. Kapil Dev says the youngsters must get enough chances in order to make the coming generation better.