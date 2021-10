அஸ்வின் செய்த அந்த தப்பு.. கேகேஆர் பைனலுக்குள் சென்றது எப்படி.. கவாஸ்கர் ஆதங்கம்

Dubai

துபாய்: அஸ்வின் தவறாக கணித்து விட்டதால்தான் கேகேஆர் ஐபிஎல் பைனலுக்குள் செல்ல முடிந்தது என்று சுனில் கவாஸ்கர் தெரிவித்துள்ளார்.

சார்ஜாவில் நேற்று நடைபெற்ற குவாலிபையர்-2 சுற்று போட்டியில் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் மற்றும் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிகள் மோதின.

முதலில் பேட் செய்த டெல்லி 135 ரன்கள் மட்டுமே அடித்ததால், எளிதாக கொல்கத்தா வெற்றி பெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் கொல்கத்தா பேட்டிங் கடைசி நேரத்தில் சீட்டுக் கட்டுப் போல சரிந்தது.

IPL final 2021:Sunil Gavaskar says Ashwin is a very clever bowler. But in the final ball, he just miscalculated. He thought Tripathi was going to run down the pitch, and he did not.