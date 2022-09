பொருளாதாரம் + அவமானம் + தோல்வி! 0% என கணிப்பு - 100% உழைப்பு.. பீனிக்ஸ் பறவையாக பீறிட்டு வந்த இலங்கை

Dubai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

துபாய்: ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் தொடக்கத்தில் ஆப்கானிஸ்தான் அணியைவிட குறைத்து மதிப்பிடப்பட்ட இலங்கை அணி இந்தியா, பாகிஸ்தான் போன்ற ஜாம்பவான்களை வீழ்த்திய கோப்பையை கைப்பற்றி பீனிக்ஸ் பறவையாக மறு பிறவி பெற்று இருக்கிறது.

கிரிக்கெட்டில் தலைசிறந்த 10 அணிகளில் ஒன்றாக இருந்து வருவது இலங்கை அணி. குறிப்பாக டெஸ்ட் அந்தஸ்து பெற்ற 12 அணிகளில் 5 அணிகள் இந்திய துணை கண்டத்துக்கு உட்பட்டவை. இந்தியா, பாகிஸ்தான், இலங்கை, வங்கதேசம், ஆப்கானிஸ்தான் ஆகிய 5 அணிகள்தான் அவை.

இதில் இந்தியா, பாகிஸ்தான், இலங்கை அணிகள் உலகக்கோப்பையை வென்றிருக்கின்றன. ரனதுங்கா காலம் தொடங்கி அட்டப்பட்டு, ஜெயசூர்யா, முரளிதரன், ஜெயவர்தனே, சங்ககரா, தில்சான், சமிந்தா வாஸ், மலிங்கா என பல ஜாம்பவான்களால் சர்வதேச அரங்கில் முக்கிய அணிகளுக்கு சிம்ம சொப்பனமாக திகழ்ந்தது இலங்கை அணி.

இதுதான் சூட்சமம்.. வலுவான பாகிஸ்தானை இலங்கை வீழ்த்தியது எப்படி? காரணமே சிஎஸ்கேதானாம்.. என்ன நடந்தது?

English summary

Srilanka bounce back in Asia cup after continuous losses in last five year. Got tremendous victories against India, Pakistan, Afghanistan and Bangladesh in Asia cup and broked all the poll results.