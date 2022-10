"ஓபிஎஸ் அரசியல் வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது" ஆறுமுகசாமி விசாரணை அறிக்கை பற்றி செங்கோட்டையன்!

Erode

oi-Yogeshwaran Moorthi

ஈரோடு: ஓபிஎஸ் செய்த அரசியல் ஆறுமுகசாமி ஆணையத்தின் விசாரணை அறிக்கை மூலம் வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளதாக அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார்.

ஈரோடு மாவட்டம் அந்தியூரில் கடந்த ஒரு வாரமாக பெய்த கனமழையினால் பாதிக்கப்பட்ட பொதுமக்களுக்கு அதிமுக- சார்பில் வெள்ளை நிவாரண பொருட்கள் வழங்கப்பட்டது.

இந்த நிகழ்ச்சியில் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சரும், எம்எல்ஏ-வுமான செங்கோட்டையன் கலந்துகொண்டார் மக்களுக்கு நிவாரண பொருட்களை வழங்கினார்.

English summary

Former AIADMK Minister Sengottaiyan said that the politics of O Panneer Selvam has come to light through the investigation report of Arumugasamy Commission Report