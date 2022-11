அமைச்சர் பொய் சொல்றாரு.. பாஜக செலவில் குஜராத்துக்கு கூட்டிட்டு போக நாங்க ரெடி.. அண்ணாமலை பரபர!

Erode

oi-Vignesh Selvaraj

ஈரோடு : குஜராத் அமுல் பால் நிறுவனத்திற்கு எங்கள் செலவில், தமிழக அமைச்சர்களை அழைத்துச் சென்று, அந்த நிறுவனம் எப்படி லாபகரமாக இயங்குகிறது என காட்டுவதற்கு தயார் என தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை பேசியுள்ளார்.

பால் விலை உயர்வைக் கண்டித்து ஈரோடு மாவட்டம் அந்தியூரில் பாஜக சார்பில் இன்று ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. இதில் பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை உள்ளிட்ட பாஜக நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர்.

இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் பேசிய அண்ணாமலை, ஆவின் நிறுவனத்துக்கு நாள் ஒன்றுக்கு 4 லட்சம் லிட்டர் பால் கொள்முதல் குறைந்துள்ளது. இதனை மறைத்த அமைச்சர் நாசர் 43 லட்சம் லிட்டர் பால் கொள்முதல் ஆவதாக பொய் கூறுகிறார் என விமர்சித்துள்ளார்.

English summary

Tamil Nadu BJP president Annamalai said at a demonstration in Erode that he is ready to take Tamil Nadu ministers to Gujarat Amul Milk Company at our expense and show how the company is running profitably.