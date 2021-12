ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் தற்கொலை முயற்சி... கடனுக்கான கொடுத்த நிலத்தை திருப்பித் தரவில்லை என புகார்

Erode

oi-Udhayabaskar

ஈரோடு : வீடு கட்டுவதற்காக கடனுக்காக கொடுத்த நிலத்தை திருப்பித் தரவில்லை எனக்கூறி ஈரோடு ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் இரும்பு வியாபாரி ஒருவர் தீக்குளிக்க முயன்ற சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்கு மனு கொடுக்க குடும்பத்தோடு வந்தவர் திடீரென உடலில் மண்ணெண்ணெய் ஊற்றி தீ வைக்க முயன்றார். இதை பார்த்த அங்கிருந்த பொதுமக்கள், அதிகாரிகள் அவர் மீது உடனடியாக தண்ணீரை ஊற்றி காப்பாற்றினர்.

ஈரோடு ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் தீக்குளிக்க முயன்றவரை காப்பாற்றிய சூரம்பட்டி போலீசார் அவரை விசாரணைக்காக காவல்நிலையம் அழைத்து சென்றனர்.

English summary

The incident where an iron merchant tried to self fire in Erode Collector Office claiming that he had not returned the land he had given on loan to build a house has caused a stir. The man who came with the family to file the petition suddenly poured kerosene on the body and tried to set it on fire.