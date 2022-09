”வாக்களித்த மக்களை கசக்கிபிழிவது தான் திராவிட மாடலா?” ஈரோட்டில் சீறிய சசிகலா!

Erode

oi-Yogeshwaran Moorthi

ஈரோடு: வாக்களித்த மக்களை கசக்கிபிழிவது தான் திராவிட மாடல் ஆட்சியா என்று மின் கட்டண உயர்வு குறித்து சசிகலா கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

அதிமுக இடைக்கால பொதுச்செயலாளராக எடப்பாடி பழனிசாமியின் செயல்பாடுகள் தீவிரமாகி உள்ள நிலையில், அவருக்கு சவால் அளிக்கும் வகையில் ஓ பன்னீர் செல்வம் விரைவில் டிடிவி தினகரன் மற்றும் சசிகலாவை சந்திப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இந்த நிலையில் சசிகலா கொங்கு மண்டலத்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு வருகிறார். அதன்படி கடந்த 2 நாட்களாக அவர் சேலத்தில் சுற்று பயணம் மேற்கொண்டார். தொடர்ந்து நாமக்கல் மாவட்டம் பள்ளிபாளையம் வழியாக நேற்று இரவு ஈரோட்டுக்கு சசிகலா வந்தார். அவருக்கு ஈரோடு பன்னீர் செல்வம் பூங்கா பகுதியில் திரண்டு நின்றிருந்த ஆதரவாளர்கள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர்.

English summary

Sasikala has questioned whether the Dravidian model of government is to squeeze the people who voted. Also Sasikala said, AIADMK Should Re-Unite to Send home DMK in Lok Sabha Elections.