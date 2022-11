37.19 சதவீத வாக்குப்பதிவு.. குளிரை பாராமல் ஓட்டளித்த மக்கள்.. இமாச்சல பிரதேசத்தில் விறுவிறு தேர்தல்

News

சிம்லா: இமாச்சல பிரதேச மாநில சட்டசபை தேர்தலில் மதியம் 1 மணி நிலவரப்படி 37.19 சதவீத ஓட்டுக்கள் பதிவாகி இருந்தன. கடும் குளிர் நிலவும் நிலையில் அதனை பொருட்படுத்தாமல் பனி பிரதேசங்களை கடந்து பொதுமக்கள் வாக்களித்து வருகின்றனர்.

இமாச்சல பிரதேசத்தில் பாஜக ஆட்சி நடந்தது. முதல்வராக ஜெய்ராம் தாகூர் செயல்பட்டு வந்தார். இந்நிலையில் 5 ஆண்டு சட்டசபை காலம் விரைவில் முடிவுக்கு வர உள்ளது.

இதனால் மாநிலத்தில் உள்ள 68 சட்டசபை தொகுதிகளுக்கும் ஒரே கட்டமாக தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டது. அதன்படி இன்று விறுவிறுப்பாக தேர்தல் நடைபெற்று வருகிறது.

