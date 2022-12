இதுலாம் வெட்கக்கேடு.. அரசியல்னா என்ன தெரியுமா? சந்திரபாபு நாயுடுவை விளாசிய ஜெகன்மோகன் ரெட்டி!

Hyderabad

ஹைதராபாத்: சந்திரபாபு நாயுடு பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்து கொண்ட 8 பேர் கூட்ட நெரிசலால் வடிகாலில் விழுந்து பலியான நிலையில், ஷூட்டிங் நடத்துவதும் கேமராக்களுக்கு போஸ் கொடுப்பதும் அரசியல் அல்ல.. அரசியல் நலனுக்காக 8 பேரை சந்திரபாபு நாயுடு கொன்றுவிட்டதாக ஆந்திர முதல்வர் ஜெகன் மோகன் ரெட்டி கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார். மேலும், அனைத்து தரப்பு மக்களிடமும் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்துவதுதான் அரசியல் எனவும் ஜெகன் மோகன் ரெட்டி பேசினார்.

ஆந்திர மாநிலத்தில் வரும் 2024 ஆம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு இன்னும் ஓராண்டுக்கும் மேல் இருந்தாலும் தற்போதே அங்கு அரசியல் களம் சூடுபிடிக்கத் தொடங்கிவிட்டது.

"நம் மாநிலம் ஏன் இந்த விதியை எதிர்கொள்கிறது?" என்ற கோஷத்துடன் தெலுங்கு தேசம் கட்சியின் தலைவரும் முன்னாள் முதல்வருமான சந்திர பாபு நாயுடு ஆந்திராவில் யாத்திரை மேற்கொண்டுள்ளார்.

Andhra Chief Minister Jagan Mohan Reddy has severely criticized Chandrababu Naidu for killing 8 people for political benefit while shooting and posing for cameras is not political when 8 people who participated in Chandrababu Naidu's public meeting fell into the drain due to the crowd.