சேகர் ரெட்டி மகளுக்கு நிச்சயிக்கப்பட்ட மாப்பிள்ளைக்கு திடீர் மாரடைப்பு.. உடல் நிலை கவலைக்கிடம்

Hyderabad

oi-Mani Singh S

ஹைதராபாத்: பிரபல தொழில் அதிபர் சேகர் ரெட்டியின் மகளுக்கு நிச்சயிக்கப்பட்ட மாப்பிள்ளைக்கு மாரடைப்பு ஏற்பட்டு கவலைக்கிடமான நிலையில் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.

பிரபல தொழில் அதிபர் மற்றும் திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானத்தின் தமிழ்நாடு - புதுவை மாநில ஆலோசனைக்குழு தலைவர் சேகர் ரெட்டி.

இவரது மகளுக்கும் திருப்பதி தேவஸ்தானத்தின் நிர்வாக அதிகாரியாக இருக்கும் தர்மா ரெட்டியின் மகன் சந்திரமவுலி ரெட்டி (வயது 27) க்கும் அண்மையில் திருமண நிச்சயதார்த்தம் நடைபெற்றது.

English summary

The groom, who is engaged to the daughter of famous business tycoon Shekhar Reddy, has suffered a heart attack and is undergoing treatment in the hospital in a critical condition.