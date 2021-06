நாட்டிலேயே முதல் மாநிலம்.. இனி எந்த கட்டுப்பாடும் இல்லை.. ஊரடங்கை முழுமையாக வாபஸ் பெறும் தெலங்கானா

Hyderabad

oi-Vigneshkumar

ஹைதராபாத்: நாட்டிலேயே முதல் மாநிலமாக தெலங்கானா மாநிலத்தில் கொரோனா ஊரடங்கு முழுவதுமாக வாபஸ் பெறப்படுகிறது.

இந்தியாவில் கொரோனா பரவல் தற்போது தான் மெல்லக் குறையத் தொடங்கியுள்ளது. கடந்த மே மாதம் நான்கு லட்சம் வரை சென்ற கொரோனா பாதிப்பு இப்போது தான் ஒரு லட்சத்திற்கும் கீழாகக் குறைந்துள்ளது.

இதனால் கொரோனா ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகளை அனைத்து மாநிலங்களும் மெல்ல நீக்கி வருகின்றன. இந்நிலையில், அதிரடி நடவடிக்கையாக தெலங்கானா மாநிலத்தில் கொரோனா ஊரடங்கு முற்றிலுமாக வாபஸ் பெற அம்மாநில அமைச்சரவை முடிவு செய்துள்ளது.

கொரோனா பரவலின் 2ஆம் அலை குறையத் தொடங்கியுள்ள நிலையில் தெலங்கானா அரசு இந்த முடிவை எடுத்துள்ளது. அதன்படி ஊரடங்கின் போது விதிக்கப்பட்ட அனைத்து வகையான விதிகளும் கட்டுப்பாடுகள் வாபஸ் பெறப்படுவதாக அம்மாநில அரசு அறிவித்துள்ளது.

இது குறித்து தெலங்கானா முதல்வர் அலுவலகத்தின் பேஸ்புக் பக்கத்தில், "ஊரடங்கு முழுவதுமாக நீக்க மாநில அமைச்சரவை முடிவு செய்துள்ளது. கொரோனா கேஸ்களின் எண்ணிக்கை, பாசிட்டிவ் ரேட் குறைந்துள்ளது.

இது தொடர்பாக மருத்துவர்கள் அளித்த பரிந்துரையில் அடிப்படையில் ஊரடங்கை முழுவதுமாக நீக்க முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது " என்று அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

The Telangana government has decided to reopen the state completely as the second wave of the coronavirus pandemic showed signs of receding. The government has ordered "all branches to lift all types of regulations imposed during the lockdown in full extent."