ஷாக்! தெலுங்கானாவை உறைய வைத்த ‘பென்ஸ் கார்’ பலாத்காரம்! அடுத்ததாக சிக்கிய டிஆர்எஸ் புள்ளியின் வாரிசு

Hyderabad

oi-Rajkumar R

ஹைதராபாத் : தெலுங்கானா மாநிலத்தையே உறைய வைத்த சம்பவமான மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் காருக்குள் வைத்து பள்ளி மாணவி பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்டது தொடர்பாக தெலுங்கானா ராஷ்டிர சமிதி கட்சியின் மகன் உள்ளிட்ட 2 சிறுவர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.

மே 28 அன்று ஹைதராபாத்தில் உள்ள ஜூப்ளி ஹில்ஸ் பகுதியில் பார்ட்டி முடிந்து வீடு திரும்பிக் கொண்டிருந்த 17 வயது சிறுமி, ஐந்து இளைஞர்களால் கூட்டு பலாத்காரம் செய்யப்பட்டதாகக் கூறப்படும் சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

இந்த விவகாரத்தில் தெலுங்கனாவில் ஆளும் முதல்வர் சந்திரசேகர ராவின் தெலுங்கானா ராஷ்டிர சமிதி கட்சி பிரமுகர்களின் வாரிசுகள் சிக்கியிருப்பதாகவும், அவர்களை தப்பிக்க வைக்க காவல்துறையினர் முயல்வதாக பகீர் புகார் கிளம்பியது.

English summary

Two boys, including the son of a Telangana Rashtra Samithi party member, have been arrested in connection with the rape of a schoolgirl inside a Mercedes Benz car in the state of Telangana, police said.