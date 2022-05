ஒற்றுமை... ரம்ஜான் தினத்தில் இந்து-முஸ்லிம்கள் இணைந்து ஊர்வலம்! கர்நாடக மடங்களில் மதநல்லிணக்கம்

News

oi-Nantha Kumar R

கதக்: கர்நாடகத்தில் மதம்சார்ந்த் பிரச்சனைகள் அடிக்கடி நடந்த நிலையில் ரம்ஜானையொட்டி இன்று கதக் மாவட்டம் கஜேந்திரகடா மற்றும் முண்டர்கி டவுன்களில் உள்ள மடங்கள் சார்பில் இந்து-முஸ்லிம்கள் ஒற்றுமை ஊர்வலம் நடந்தது. இதில் ஏராளமானவர்கள் பங்கேற்றனர்.

இந்தியாவின் பல்வேறு மாநிலங்களில் மதம் சார்ந்து இருபிரிவினர் மோதி கொள்வது கடந்த மாதம் அதிகரித்தது. டெல்லி, மத்திய பிரதேசம், ராஜஸ்தான், பஞ்சாப் உள்பட பல்வேறு மாநிலங்களில் ராமநவமி, அனுமன் ஜெயந்தி ஊர்வலம் நடந்தன.

இந்த ஊர்வலங்களின்போது இருதரப்பினர் மோதிக்கொண்டனர். இது கலவரமானது. வாகனங்கள் தீவைத்து எரிக்கப்பட்டன. இதனால் ஊரங்கும் சில இடங்களில் அமலானது.

English summary

Amid of Ramadan and religious troubles, Hindu-Muslim solidarity procession was held today on behalf of the monasteries in Gajendragad and Mundaragi towns in Gadag District in Karnataka. It was attended by a large number of people.