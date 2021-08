ஆயுத போராட்டத்தால் ஆப்கனை கைப்பற்றினால் அங்கீகரிக்க மாட்டோம்.. இந்தியா, சீனா உட்பட 12 நாடுகள் அதிரடி

India

காபூல்: ஆயுதப் போராட்டம் மூலமாக ஆப்கானிஸ்தானில் தாலிபான்கள் ஆட்சி அமைந்தால் அந்த அரசாங்கத்தை ஏற்றுக் கொள்ள மாட்டோம் என்று இந்தியா, சீனா, அமெரிக்கா உட்பட 12 நாடுகள் அறிவித்துள்ளன.

இந்தியா, அமெரிக்கா, கத்தார், ஐக்கிய நாடுகள் சபை, சீனா, உஸ்பெகிஸ்தான், பாகிஸ்தான், பிரிட்டன், ஐரோப்பிய யூனியன், ஜெர்மனி, நார்வே, தஜிகிஸ்தான், துருக்கி மற்றும் துர்க்மெனிஸ்தான் ஆகிய நாடுகளின் பிரதிநிதிகள் வியாழக்கிழமை ஒன்றுகூடி ஆப்கானிஸ்தானில் தாலிபான்கள் முன்னேறுவது பற்றி ஆலோசனை நடத்தியுள்ளனர்.

இந்த ஆலோசனைக் கூட்டம் கத்தார் நாட்டின் தலைநகர், தோஹாவில் நடைபெற்றது. இதில்தான் இந்த முக்கியமான முடிவு எட்டப்பட்டு இருக்கிறது.

English summary

Twelve countries, including India, China and the United States, have said they will not accept a Taliban-led government in Afghanistan through armed struggle.