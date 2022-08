சோனாலி போகட் மரண வழக்கு.. போதைப்பொருள் வியாபாரி கைது.. வெளியான திடுக்கிடும் தகவல்!

India

oi-Yogeshwaran Moorthi

பனாஜி: நடிகையும் பாஜக மூத்த தலைவருமான சோனாலி போகட் மரண வழக்கு தொடர்பாக காவல்துறையினர் மேலும் ஒருவரை கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இதன் மூலம் கைது செய்யப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை 5க உயர்ந்துள்ளது.

ஹரியானா மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர் நடிகையும், பாஜக மூத்த தலைவருமானவர் சோனாலி போகட். இவர் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் உதவியாளர் மற்றும் நண்பருடன் கோவாவுக்கு சுற்றுலா சென்றிருந்தார். ஆனால் சுற்றுலா சென்ற மறுநாளே மர்மமான முறையில் உயிரிழந்தார். முதலில் மாரடைப்பு காரணமாக சோனாலி போகட் உயிரிழந்ததாக கூறப்பட்டது.

ஆனால் அவரின் குடும்பத்தினர் மற்றும் உறவினர்கள் சோனாலி போகட்டின் மரணத்தில் மர்மம் இருப்பதாக காவல்துறையில் புகாரளித்தனர். அதுமட்டுமல்லாமல் பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளையும் முன்வைத்தனர். இதனால் சோனாலி போகட் கொலை செய்யப்பட்டிருக்கலாம் என்ற தொனியில் காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

English summary

( சோனாலி போகட் மரண வழக்கு - போதைப்பொருள் வியாபாரி கைது ) In the Sonali Phogat murder case, A drug peddler, identified as Rama Mandrekar, arrested by Anjuna Police. with this, taking the total number of arrests in the case to five.