மாஸ் ஏற்பாடு! பஞ்சாப்பில் ஒன்றாக நகர்வலம் செல்லும் கெஜ்ரிவால் - பகவந்த்.. ஆம்ஆத்மி பிரமாண்ட ஊர்வலம்

அமிர்தசரஸ்: பஞ்சாப் சட்டசபை தேர்தலில் ஆத்ஆத்மி அமோக வெற்றி பெற்ற நிலையில் அக்கட்சியின் தலைவர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால், பஞ்சாப் முதல்வராக பதவியேற்க உள்ள பகவந்த் மான் ஆகியோர் இன்று அமிர்தசரஸில் பிரமாண்ட ஊர்வலம் நடத்தி மக்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்கின்றனர்.

பஞ்சாப் சட்டசபைக்கு ஒரே கட்டமாக பிப்ரவரி 14ல் தேர்தல் நடந்தது. இதில் பதிவான ஓட்டுகள் மார்ச் 10ல் எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டன. மொத்தமுள்ள 117 தொகுதிகளில் ஆம்ஆத்மி கட்சி 92 இடங்களில் வெற்றி பெற்றது.

காங்கிரஸ் வெறும் 18 தொகுதிகளிலும், சிரோமணி அகாலிதளம் (எஸ்ஏடி) 3, பாஜக 2 இடங்களிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளது. அதாவது காங்கிரஸ் கட்சி ஆம்ஆத்மியிடம் ஆட்சியை பறிகொடுத்தது. காங்கிரஸ் முதல்வர் சரண்ஜித் சன்னி, மாநில தலைவர் நவ்ஜோத் சிங் சித்து, பஞ்சாப் லோக் காங்கிரஸ் தலைவரும், முன்னாள் முதல்வருமான அம்ரீந்தர் சிங் ஆகியோர் தோல்வியடைந்தனர்.

பஞ்சாப்: அரசியல் சாதனைகளை சல்லி சல்லியாக உடைத்து எறிந்த ஆம் ஆத்மி! 56 வருடங்களில் இல்லாத மாஸ் வெற்றி

English summary

Aam Aadmi Party (AAP) leader Arvind Kejriwal and Punjab Chief Minister Candidate Bhagwant Mann today held a grand procession in Amritsar to thank the people for their victory in the Punjab Assembly elections.