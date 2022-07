ஐரோப்பாவில் கொளுத்தும் ஹீட் வேவ்.. தீக்குள் சிக்கிய ரயில்! தவித்த பயணிகள்! பதைபதைக்க வைத்த வீடியோ

India

oi-Mani Singh S

மாட்ரிட்: ஸ்பெயின் நாட்டில் தீப்பற்றி எரியும் நடுகாட்டில் பயணிகள் ரெயில் ஒன்று நின்றிருக்கும் வீடியோ காட்சி பார்ப்பவர்களை பதைபதைக்க செய்துள்ளது.

ஐரோப்பாவில் கொளுத்தும் ஹீட் வேவ்.. தீக்குள் சிக்கிய ரயில்! தவித்த பயணிகள் - வீடியோ

ஐரோப்பிய நாடுகளில் முன் எப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு கடும் வெப்பம் வாட்டி வதைத்து வருகிறது. இதமான காலநிலைகள் நாடுகளாக அறியப்படும் ஐரோப்பிய நாடுகளில் இத்தகைய வரலாறு காணாத வெப்ப அலை அங்குள்ள மக்களை விழி பிதுங்க வைத்துள்ளது. வெப்பத்தை தணிக்க மக்கள் கடற்கரைகளில் குவிந்த வண்ணம் உள்ளனர்.

குறிப்பாக ஐரோப்பாவில் உள்ள போர்ச்சுகல் மற்றும் ஸ்பெயின் ஆகிய இருநாடுகளில் மகக்கடுமையான வெப்பம் தகிக்கிறது. இந்த தீவிர வெப்ப அலை ஸ்பெயின், அண்டோரா, பிரான்ஸ் மற்றும் பிற நாடுகளிலும் பரவி, பெருமளவிலான காட்டுத்தீயும் ஏற்பட்டு உள்ளது.

English summary

Heat wave continues in Europe, especially in Spain. As it witnessed wildfire in more than 20 places. On Camera, Wildfire Surrounds Passenger Train Amid Heatwave.