குஜராத்தில் அடுத்தடுத்து கூட்டம்.. அரவிந்த் கெஜ்ரிவால், மணீஷ் சிசோடியாவின் அரசியல் வியூகம் என்ன?

India

oi-Mani Singh S

காந்திநகர்: குஜராத்தில் இந்த ஆண்டு தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில், அதற்கான பிரசாரத்தில் ஈடுபடுவதற்காக இன்று குஜராத்தில் நடைபெறும் கூட்டத்தில் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால், மணீஷ் சிசோடியா பேச உள்ளனர்.

AAPயின் Gujarat Target! Modiக்கு போட்டியாக வரும் Arvind Kejriwal | OneIndia Tamil

182 சட்டமன்ற தொகுதிகளை கொண்ட குஜராத் சட்டப்பேரவைக்கு இந்த ஆண்டு இறுதியில் தேர்தல் நடைபெற உள்ளது.

பாஜக ஆட்சி நடைபெற்று வரும் குஜராத்தில், தேர்தலுக்கு இன்னும் சில மாதங்களே இருப்பதால் தேர்தல் களம் இப்போதே சூடுபிடிக்கத் தொடங்கியுள்ளது.

குஜராத்தில் இன்னும் சில மாதங்களில் தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில், அங்கு ஆட்சியை பிடிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கில் இன்று மற்றும் நாளை என அடுத்தடுத்து குஜராத்தில் நடைபெறும் கூட்டத்தில் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால், மணீஷ் சிசோடியா பேச உள்ளது அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

அடுத்தடுத்து அதிரடி.. மணீஷ் சிசோடியா மீது அமலாக்கத்துறை விரைவில்

English summary

Arvind Kejriwal and Manish Sisodia are going to speak at a meeting to be held in Gujarat today to campaign for the election this year.