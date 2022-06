ஆட்சியில் இருப்பதே மக்களுக்கு சேவை செய்யத்தான்.. குஜராத் மாடல்.. போட்டுத் தாக்கிய பிரதமர் மோடி!

India

oi-Vignesh Selvaraj

அகமதாபாத் : கடந்த 20 ஆண்டுகளாக குஜராத் அடைந்துவரும் வளர்ச்சி மாநிலத்தின் பெருமையாக உள்ளது என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேசியுள்ளார்.

விரைவில் தேர்தல் நடைபெறவிருக்கும் சூழலில் குஜராத் மாநிலத்திற்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்ட பிரதமர் மோடி, ரூபாய் 3,050 கோடி மதிப்பிலான வளர்ச்சி திட்டங்களை தொடங்கி வைத்துள்ளார்.

இந்த விழாவில் பேசிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி, ஆட்சியில் இருப்பது, அதிகாரத்தில் இருப்பது என்பது மக்களுக்கு சேவை செய்யத்தான் எனப் பேசியுள்ளார்.

மோடி டக்கென கேட்ட கேள்வி.. எதிர்பாராமல் திகைத்த அன்புமணி.. அப்போ கன்பார்மா? 20 நிமிஷம் நடந்தது என்ன?

English summary

Rapid development in the State during the last two decades is the pride of Gujarat, says Prime Minister Narendra modi.