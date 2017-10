எலக்ட்ரானிக் சிட்டி முதல் சில்க்போர்டுவரை வெள்ளம், டிராபிக் ஜாம்.. பெங்களூரில் ஐடி ஊழியர்கள் அவதி

பெங்களூர்: சில்க்போர்டு, எலக்ட்ரானிக் சிட்டி உள்ளிட்ட தெற்கு பெங்களூரில் பெய்த கன மழை மற்றும் அதை சார்ந்த வெள்ளத்தால் ஐடி ஊழியர்கள் கடும் அவதிக்குள்ளாகினர்.

பெங்களூரில் தமிழகத்தை சேர்ந்த லட்சக்கணக்கான ஐடி ஊழியர்கள் பணியாற்றி வருகிறார்கள். எலக்ட்ரானிக் சிட்டி, மாரத்தஹள்ளி உள்ளிட்ட பல பகுதிகளிலுள்ள ஐடி நிறுவனங்களில் அவர்கள் வேலை பார்க்கிறார்கள்.

Dad sent in these photos from Electronics City. Not sure if he or coworker took them.@BloreConnect @BngWeather pic.twitter.com/V28gMZndfY