குஜராத்தில் உள்ள நிறுவனங்களுக்கு நேரடியாக நிதி ஒதுக்கும் மத்திய அரசு! 350% அதிகரிப்பு: சிஏஜி அறிக்கை

அகமதாபாத்: மாநிலத்தின் வருடாந்திர நிதி கணக்குகளில் குறிப்பிடப்படாத, தனியார் அறக்கட்டளைகள், கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் தனிநபர்கள் உட்பட குஜராத்தில் உள்ள பல்வேறு நிறுவனங்களுக்கு மத்திய அரசிடமிருந்து நேரடியாக வழங்கப்பட்ட நிதி அளவு 2015 முதல் 350 சதவிகிதம் அதிகரித்துள்ளது என்று கட்டுப்பாட்டு மற்றும் கணக்காய்வாளர் ஜெனரல் தெரிவித்துள்ளார்.

குஜராத் சட்டசபையில் செவ்வாய்க்கிழமை தாக்கல் செய்யப்பட்ட சிஏஜி நிதி தணிக்கை அறிக்கையில் இந்த தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மத்திய அரசு வழங்கும் திட்டங்கள் மற்றும் கூடுதல் மத்திய உதவிகளுக்கான அனைத்து உதவிகளையும் மாநில அரசு மூலமாக செயல்படுத்த ஏப்ரல் 1, 2014 முதல் மத்திய அரசு முடிவு செய்தது. ஆனால் குஜராத்தில், மத்திய நிதி நேரடியாக மாநிலத்திலுள்ள நிறுவனங்களுக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது. 2019-20 காலத்திலும் இது தொடர்ந்தது.

English summary

