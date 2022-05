அசத்தல்! 10, 12 பொதுத்தேர்வில் சாதிப்போருக்கு இலவச ஹெலிகாப்டர் பயணம்! சத்தீஸ்கர் அரசு அறிவிப்பு

India

ராய்ப்பூர்: சத்தீஸ்காரில் 10 மற்றும் 12ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வுகளில் முதல் 10 இடங்களை பிடிக்கும் மாணவர்கள் இலவசமாக ஹெலிகாப்டர் பயணம் செய்ய வாய்ப்பு வழங்கப்படும் என அம்மாநில முதல்வர் பூபேஷ் பாகேல் கூறினார்.

சத்தீஸ்காரில் காங்கிரஸ் கட்சியின் ஆட்சி நடக்கிறது. பூபேஷ் பாகேல் முதல்வராக செயல்பட்டு வருகிறார். அடுத்த ஆண்டு இங்கு சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது.

இதையடுத்து தேர்தலுக்கு முன்கூட்டியே காங்கிரஸ் செயல்பட்டு வருகிறது. சமீீபத்திய பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரிலும் இது எதிரொலித்தது.

English summary

Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel on Thursday said the top 10 meritorious students in the Class 10 and Class 12 board examinations will be rewarded with a helicopter ride.