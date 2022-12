300 வீரர்கள்.. பெரும் சதியோடு வந்த சீனா! “சல்லி சல்லி”யாக நொறுக்கிய இந்திய படை -எல்லையில் செம “மாஸ்”

India

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

இடாநகர்: அருணாச்சல பிரதேச எல்லையில் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டுக்கொண்டிருந்த இந்தியா ராணுவ வீரர்களை நோக்கி 300 பேர் கொண்ட படையோடு சீனா தாக்குதல் நடத்தியதாக தகவல் வெளியான நிலையில், அது குறித்த கூடுதல் தகவல்கள் கிடைத்து உள்ளன.

இந்தியாவின் எல்லைக்கு உட்பட்ட அருணாச்சல பிரதேச மாநிலத்தின் பகுதிகளை ஆக்கிரமிக்க சீனா பல ஆண்டுகளாக முயற்சித்து வருகிறது. குறிப்பாக கடந்த சில ஆண்டுகளாக எல்லை பகுதிகளை ஆக்கிரமித்தும் இருக்கிறது.

இந்திய எல்லைக்குள் வீடுகள், சாலைகளை அமைத்த சீனா அங்கு ஒரு நகரத்தையே உருவாக்கி இருப்பதை சாண்டிலைட் புகைப்படங்களின் மூலம் அறிய முடிந்தது. இதுகுறித்து எதிர்க்கட்சிகளும் மத்திய அரசிடம் கேள்வி எழுப்பி இருந்தனர்.

உதயநிதி ஸ்டாலின் எனும் நான்.. கிடைத்த அமைச்சர் “டிக்கெட்”! உள்ளாட்சியா? விளையாட்டுத் துறையா?

English summary

While it was reported that China attacked the Indian soldiers who were engaged in security work on the border of Arunachal Pradesh with a force of 300 people, more information about it has been received.