நட்டா கோட்டையில் “பவர்” போன பாஜக.. இமாச்சல் முதல்வராகும் காங்கிரஸ்காரர்! யார் இந்த சுக்விந்தர் சிங்?

India

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சிம்லா: இமாச்சல பிரதேச மாநிலத்தில் பாஜகவை வீழ்த்தி மீண்டும் ஆட்சியை பிடித்து இருக்கும் காங்கிரஸ் கட்சி, சுக்விந்தர் சிங் சுஹுவை முதலமைச்சராக அறிவித்து இருக்கிறது. யார் இந்த சுக்விந்தர் சிங்? விரிவாக பார்ப்போம்.

நாடு முழுவதும் வலுவான கட்சியாக உருவெடுத்து அசைக்க முடியாத சக்தி என பேசப்பட்டு வந்த பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆட்சி செய்து வந்த இமாச்சல பிரதேசத்தில் அதனை வீழ்த்தி காங்கிரஸ் வெற்றிபெற்று இருப்பது அக்கட்சிக்கு புத்துணர்ச்சியை கொடுத்து இருக்கிறது.

பாஜகவை அசைத்துப் பார்த்த தேர்தல் முடிவை தொடர்ந்து, இமாச்சல பிரதேச முதலமைச்சராக காங்கிரஸ் யாரை தேர்வு செய்யப்போகிறது என்ற கேள்வி எழுந்தது. இதில் சிலரது பெயர்கள் கூறப்பட்டதால் பலரும் சுக்விந்தர் சிங் என்ற பெயரையே கூறி வந்தனர்.

மாண்டஸ் போனால் என்ன? அடுத்த 3 மணி நேரம்.. இத்தனை மாவட்டங்ளில் மழைக்கு வாய்ப்பு -வானிலை மையம் அப்டேட்

English summary

The Congress party, which has defeated the BJP in Himachal Pradesh, has announced Sukhwinder Singh Sukhu as the Chief Minister. Who is this Sukhwinder Singh? Let's see in detail.