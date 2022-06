எனக்கு தனிப்பட்ட வெறுப்பெல்லாம் இல்லை.. வாரிசு அரசியல் நோய் குணமாகனும்! அதுவே விருப்பம்: மோடி பேச்சு

India

கான்பூர்: ‛‛இந்தியாவின் வாரிசு அரசியல் ஒரு நோய். இதில் இருந்து கட்சிகள் குணமாக வேண்டும். அரசியலில் எந்தவொரு கட்சி அல்லது தலைவர் மீதும் எனக்கு தனிப்பட்ட வெறுப்பு இல்லை. நாட்டில் வலுவான எதிர்க்கட்சி உருவாக வேண்டும் என்பதே விருப்பம்'' என பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேசினார்.

பிரதமர் நரேந்திர மோடி வாரிசு அரசியலை கடுமையாக விமர்சனம் செய்து வருகிறார். சமீபகாலமாக அவர் பங்கேற்கும் அனைத்து மேடைகளிலும் இதுபற்றி பேசி வருகிறார்.

வாரிசு அரசியலால் குறிப்பிட்ட குடும்பம் மட்டுமே வளர்கிறது. இது நாட்டின் வளர்ச்சிக்க பாதிப்பு ஏற்படுத்துவதோடு, அரசியலில் ஆர்வமாக உள்ள இளைஞர்களுக்கு வாய்ப்பு வழங்குவது இல்லை என குற்றம்சாட்டி வருகிறார்.

‛‛I have no personal grudge against any political party or any person. I want that there should be a strong opposition in the country and there should be political parties dedicated to democracy. I want the parties trapped in the clutches of the dynasty to free themselves from this disease and to cure themselves’’, says PM Narendra Modi.