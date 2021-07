எக்ஸ்க்ளூசிவ்: அமைச்சர் பதவி கிடைக்காத விரக்தி.. பதவியை ராஜினாமா செய்த மே.வங்க பாஜக தலைவர்

India

oi-Velmurugan P

கொல்கத்தா: பிரதமர் மோடியின் அமைச்சரவையில் இடம் கிடைக்கும் என்று பெரிதும் எதிர்பார்ப்பில் இருந்த சௌமித்ரா கான் எம்பி, பதவி கிடைக்காததால் விரக்தி அடைந்து மேற்கு வங்க பாஜக இளைஞரணி தலைவர் பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ளார்.

2019ம் ஆண்டு பிரதமர் மோடி தலைமையிலான மத்திய அமைச்சரவை பதவியேற்ற பின்னர் ஒரு முறை கூட அமைச்சரவை விரிவாக்கம் செய்யப்படவில்லை. முதல்முறையாக இன்று அமைச்சரவை விரிவாக்கம் செய்யப்படுகிறது.

இன்று மாலை 6மணிக்கு ஏராளமான புதுமுகங்கள் மத்திய அமைச்சர்களாக பதவியேற்கின்றனர். இந்த அமைச்சரவையில் 15க்கும் மேற்பட்ட புதியவர்கள் அமைச்சர்களாகின்றனர்.

இந்நிலையில் மேற்கு வங்க பாஜக இளைஞரணி தலைவர் சௌமித்ரா கான் எம்பி, இந்த பட்டியலில் இடம் கிடைக்கும் என்று பெரிதும் எதிர்பார்த்தார். ஆனால் அவருக்கு இடம் கிடைக்கவில்லை. இதனால் விரக்தி அடைந்த அவர் பாஜக இளைரணி தலைவர் பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக பேசிய சௌமித்ரா கான், இப்போதும் ஒன்றும் ஆகிவிடல்லை. நான் அடிமட்ட தொண்டன். எனக்கு அமைச்சர் பதவி தேவையில்லை. நான் பாஜகவிலேயே தொடர்ந்து இருப்பேன் என்றார் சோகத்துடன்..!

English summary

Oneindia Exclusive: BJP MP Soumitra Khan set to resign from Bengal BJP Yuva Morcha president post on Thursday. In fact he thought of getting ministerial post in Modi cabinet, which did't happened. 'I am ground worker, donot need ministerial post, But i will remain in BJP though', says upset Soumitra over phone call to us.