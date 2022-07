கோவாவில் சினிமா பாணியில் ஆற்றுக்குள் பாய்ந்த கார். . 4 பேர் கதி என்ன? மீட்பு பணி தீவிரம்

India

oi-Mani Singh S

பானாஜி: கோவா மாநிலத்தில் முன்னால் சென்ற காரை முந்த நினைத்து வேகமாக சென்ற கார் ஒன்று தடுப்புச்சுவரில் மோதி ஆற்றுக்குள் பாய்ந்துள்ள சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மேலும் அந்த காரில் இருந்த 4 பேரின் கதி என்னவென்றும் தெரியவில்லை.

இந்தியாவின் மேற்கு கடற்கரைப் பகுதியில் மகாராஷ்டிரா மற்றும் கர்நாடகா எல்லைகளுக்கு இடையே அமைந்துள்ள மிகச்சிறிய மாநிலம் கோவா.

இந்தியாவின் முக்கிய சுற்றுலாதலங்களில் கோவாவும் ஒன்றாகும். அரபிக்கடல் ஓரத்தில் அமைந்துள்ள கோவாவுக்கு ஆண்டு தோறும் உள்நாட்டில் இருந்தும் வெளிநாட்டில் இருந்து ஆயிரக்கணக்கான சுற்றுலாப்பயணிகள் வருகை தருகின்றனர்.''

English summary

In the state of Goa, a speeding car overtook the car in front and crashed into a barricade and plunged into the river. And the fate of the 4 people in that car is not known.