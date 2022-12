அலறும் சீனா.. அருணாச்சல் எல்லையில் களமிறங்கிய "கருடா" அதிரடி படை - ஒரு வீரர் 30 ராணுவ வீரருக்கு சமம்

India

இட்டாநகர்: சீன ராணுவத்தினரின் அத்துமீறலால் அருணாச்சலப் பிரதேச எல்லையில் போர் பதற்றம் நிலவி வரும் சூழலில், அங்கு கருடா சிறப்பு அதிரடிப் படை வீரர்கள் களமிறங்கியுள்ளனர்.

கருடா சிறப்புப் படையினரின் வருகை குறித்து தெரியவந்ததால், சீன ராணுவ வீரர்கள் சற்று அச்சம் கலந்த மனநிலையில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

மிக மிக துல்லியமான, அதே நேரத்தில் மிகவும் ஆபத்தான வீரர்களாக அறியப்படும் கருடா சிறப்புப் படையினர்தான், 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு லடாக்கில் சீன வீரர்களை விரட்டியடித்ததில் முக்கியப் பங்கு வகித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

In the midst of war tension on the border of Arunachal Pradesh due to the encroachment of the Chinese army, Garuda SpecialForce soldiers have been deployed there.