குஜராத் முதல்வர் வேட்பாளர் யார்? பஞ்சாப் பார்முலாவை கையில் எடுத்த அரவிந்த் கெஜ்ரிவால்!

India

oi-Mathivanan Maran

சூரத்: பஞ்சாப் பார்முலாவின் அடிப்படையில் குஜராத் சட்டசபை தேர்தலில் முதல்வர் வேட்பாளர் யார் என்பதை மக்கள் கருத்தை கேட்டு முடிவெடுப்போம் என ஆம் ஆத்மி கட்சித் தலைவரும் டெல்லி முதல்வருமான அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் தெரிவித்துள்ளார்.

குஜராத் மாநில சட்டசபைக்கு விரைவில் தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இமாச்சல பிரதேச சட்டசபை தேர்தலின் போதே குஜராத்துக்கும் தேர்தல் நடைபெறும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் இமாச்சல பிரதேசத்துக்கு மட்டும் நவம்பர் 12-ல் தேர்தல் நடைபெறும் என தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்தது.

English summary

Delhi Chief Minister and AAP national convener Arvind Kejriwal said that We want the people of Gujarat to tell us who should be the next CM.