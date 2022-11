குஜராத் காங். கூட்டத்தில் சீறிய காளை! பதறி ஓடிய தொண்டர்கள்! அவிழ்த்துவிட்டு வேடிக்கை பார்த்த பாஜக?

India

காந்திநகர்: குஜராத் சட்டசபை தேர்தலில் ராஜஸ்தான் முதலமைச்சர் அசோக் கெலாட் பங்கேற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் காளை மாடு ஒன்று சீறிய நிலையில் புகுந்தது. இதனால் காங்கிரஸ் தொண்டர்கள் அலறியடித்து ஓடிய நிலையில் இதன் பின்னணியில் பாஜகவின் சதிச்செயல் உள்ளதாகவும், காளை மாட்டை அவிழ்த்து விட்டு வேடிக்கை பார்த்ததாகவும் குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளன.

குஜராத்தில் முதற்கட்டமாக நாளை மறுநாள் 89 தொகுதிகளுக்கும், 2வது கட்டமாக 93 தொகுதிகளுக்கு 93 தொகுதிகளுக்கும் தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இவ்வாறு 2 கட்டமாக மொத்தமுள்ள 182 சட்டசபை தொகுதிகளுக்கும் தேர்தல் நடைபெற உள்ளது.

குஜராத்தில் ஆளும் பாஜக, காங்கிரஸ், ஆம்ஆத்மி இடையே மும்முனை போட்டி உள்ளது. மீண்டும் ஆட்சியை கைப்பற்றும் முனைப்பில் பாஜக உள்ளது. டெல்லி, பஞ்சாப் வெற்றியை தொடர்ந்து ஆம்ஆத்மி கட்சி குஜராத்திலும் வேட்பாளர்களை அறிவித்து களப்பணியாற்றி வருகிறது.

English summary

A bull ran into a public meeting attended by Rajasthan Chief Minister Ashok Khelat during the Gujarat assembly elections. As the Congress workers ran away screaming, there were allegations that there was a BJP conspiracy behind this and that they were having fun by letting the bull loose.