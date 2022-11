‛அமித்ஷா’ சொல்லியும் கேட்கலையே.. குஜராத்தில் 19 தொகுதிகளில் பாஜகவுக்கு சிக்கல்.. அதிரடி நடவடிக்கை

India

oi-Nantha Kumar R

காந்திநகர்: குஜராத் சட்டசபை தேர்தலில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா தலைமையிலான குழுவினர் பேசியும் கூட 19 தொகுதிகளில் பாஜக மூத்த தலைவர்கள் அதிருப்தியாளர்களாக மாறி சுயேச்சையாக போட்டியிட்டுள்ளனர். இது அந்த தொகுதிகளில் பாஜகவுக்கு சிக்கலை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இதனால் பாஜக சாட்டையை சுழற்றி அதிரடி நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது.

குஜராத்தில் உள்ள 182 சட்டசபை தொகுதிகளுக்கு 2 கட்டமாக தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. முதற்கட்டமாக டிசம்பர் 1ம் தேதி 89 தொகுதிகளுக்கும், 2வது கட்டமாக டிசம்பர் 5ல் 93 தொகுதிகளுக்கும் சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது.

இங்கு ஆளும், பாஜக, எதிர்க்கட்சியாக உள்ள காங்கிரஸ், ஆம்ஆத்மி என மும்முனை போட்டி நிலவி வருகிறது. 27 ஆண்டுகளாக பாஜக ஆட்சி நடக்கும் நிலையில் மீண்டும் ஆட்சியை பிடிக்க அக்கட்சி முயற்சித்து வருகிறது.

English summary

In the Gujarat Assembly elections, senior BJP leaders have turned dissidents and contested as independents in 19 constituencies even as Union Home Minister Amit Shah-led team spoke. This has created problems for the BJP in those constituencies. Due to this BJP is swinging the whip and taking action.