குஜராத் பாலம் அறுந்தது விபத்தில்ல.. சதி! பின்னணியில் “ஒரு” கட்சி.. காஷ்மீர் ஃபைல்ஸ் இயக்குநர் பகீர்

காந்திநகர்: குஜராத்தில் மோர்பி பாலம் அறுந்த விபத்தில் 135 பேர் உயிரிழந்த நிலையில், இது அர்பன் நக்சல்களின் திட்டமிட்ட சதி என்றும் ஆம் ஆத்மி கட்சி அவர்களின் பாதுகாப்பு அளித்து வருவதாகவும் காஷ்மீர் பைல்ஸ் திரைப்பட இயக்குநர் விவேக் ரஞ்சன் அக்னிஹோத்ரி தெரிவித்துள்ளார்.

குஜராத் மாநிலம் மோர்பியில் மச்சு ஆற்றின் குறுக்கே 141 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக அமைக்கப்பட்டது புகழ்பெற்ற தொங்கு பாலம். ஆங்கிலேயர் காலத்தில் அமைக்கப்பட்ட இந்த பழமையான கேபிள் பாலத்தின் புணரமைப்பு பணிகள் அண்மையில் நடைபெற்றன.

சமீபத்தில் இந்த பணிகள் முடிந்து மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு பாலம் திறந்து விடப்பட்டது. அதன் பிறகு குஜராத் மாநிலத்தின் முக்கிய சுற்றுலாத்தளமாக இந்த மோர்பி பாலம் உருவெடுத்தது.

English summary

Kashmir Files film director Vivek Ranjan Agnihotri said that 135 people lost their lives in the Morbi Bridge accident in Gujarat, which was a planned conspiracy by urban Naxals and Aam Aadmi Party was providing their protection.