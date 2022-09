பாஜக குழப்பம் பண்ணுது.. தேர்தல் ஆணையம் முடிவை சொல்லுங்க.. ஆளுநரை சந்தித்து ஹேமந்த் சோரன் 'அடம்’

India

ராஞ்சி: குழப்பமான சூழலில் நியாமற்ற முயற்சிகளை பாஜக மேற்கொண்டு வருகிறது என்றும் தேர்தல் ஆணையம் அளித்துள்ள பரிந்துரை என்ன என்பதை தனது தரப்புக்கு விரைவில் தெரிவிக்க வேண்டும் என்றும் ஆளுநரிடம் கடிதம் வழங்கியிருப்பதாக ஜார்க்கண்ட் முதல்வர் ஹேமந்த் சோரன் தெரிவித்துள்ளார்.

ஜார்க்கண்ட் மாநில முதல்வராக இருப்பவர் ஹேமந்த் சோரன்.

கடந்த ஆண்டு இவர் அரசு ஒப்பந்தமான சுரங்க ஒதுக்கீடு ஒன்றை தன் பெயரிலேயே ஒதுக்கியதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது.

ஹேமந்த் சோரன் இல்லை.. தம்பி பசந்த் சோரன் தான் குறி.. தேர்தல் ஆணையம் புதிய பரிந்துரை.. பரபர பின்னணி

English summary

Jharkhand Chief Minister Hemant Soran has said that the BJP is making unfair efforts in the chaotic environment and he has sent a letter to the Governor asking him to inform his side as soon as possible about the recommendations given by the Election Commission.