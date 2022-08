பாஜக விலைக்கு வாங்கிருவார்கள் என பயம்: எம்எல்ஏக்களை கொத்தாக சத்தீஸ்கார் ரிசார்டுக்கு மாற்றிய ஹேமந்த்

India

oi-Mani Singh S

ராஞ்சி: ஜார்க்கண்டில் முதல்வர் ஹேமந்த் சோரன் தகுதி நீக்கம் தொடர்பாக ஆளுநர் இன்னும் தனது முடிவை அறிவிக்காமல் இருந்து வரும் நிலையில், பாஜக குதிரை பேரத்தில் ஈடுபடலாம் என்ற அச்சத்தில் தனது கட்சி எம்.எல்.ஏக்களை பாதுகாக்கும் நடவடிக்கையாக ஹேமந்த் சோரன் அவசரமாக சத்தீஸ்கார் மாநிலத்துக்கு அழைத்து சென்றுள்ளார்.

ஜார்க்கண்டில் ஜார்க்கண்ட் முக்தி மோச்சா கட்சி கூட்டணி ஆட்சி நடந்து வருகிறது.

82 உறுப்பினர்களை கொண்ட ஜார்க்கண்ட் சட்டப்பேரவையில் ஆளும் ஜார்க்கண்ட் முக்தி மோச்சா கட்சிக்கு 30 எம்எல்ஏ.க்களும், காங்கிரஸ் கட்சிக்கு 17 உறுப்பினர்களும் உள்ளனர்.

வாழ்க்கை எனும் ஓடம்.. வழங்குகின்ற பாடம்.. ஹேமந்த் சோரன் கட்சி எம்எல்ஏக்கள் ரிலாக்ஸ்!

Jharkhand Chief Minister Hemant Soran has taken his party MLAs to Chhattisgarh as there is a fear that BJP will buy its MLAs.